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مرضى "توقف التنفس أثناء النوم" أكثر عرضة لحوادث المرور

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مرضى "توقف التنفس أثناء النوم" أكثر عرضة لحوادث المرور مرضى "توقف التنفس أثناء النوم" أكثر عرضة لحوادث المرور
كشفت دراسة جديدة نشرت مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”، أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم لديهم خطر مرتفع، للتعرض لحوادث السيارات.

• النعاس خلال النهار يسبب التعرض للحوادث


>ووجد الباحثون أن النعاس خلال النهار، واحداً من العوامل التى رفعت من مخاطر الحوادث المرورية بين السائقين الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم.

• انقطاع التنفس أثناء النوم قد يكون مصحوباً بالشخير


>وأوضح الباحثون من أكاديمية ساهلجرينسكا فى جامعة جوتنبرج فى السويد، أن الأكاديمية الأمريكية لطب النوم AASM)) أشارت إلى أن حوالى 25 مليون من البالغين فى الولايات المتحدة يعانون من انقطاع النفس الانسدادى النومى، الذى يسمى عادة ب "توقف التنفس أثناء النوم" والذى يشمل انقطاع التنفس كثيراً أثناء النوم وقد يكون مصحوباً بالشخير.

وعند تحليل البيانات، وجد الباحثون أن المرضى الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم أكثر عرضه بحوالى من 2.5 مرة لحوادث السيارات، مقارنة مع السائقين الذين لا يعانون من هذه المتلازمة.

وأضاف الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، يمكن أيضاً أن يحصلون على النعاس أثناء النهار، لأنهم لا يشعرون بالراحة بما فيه الكفاية بعد ليلة من النوم المتقطع.

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