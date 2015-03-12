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هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية والقوة الأممية الأفريقية المشتركة

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هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية والقوة الأممية الأفريقية المشتركة هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية والقوة الأممية الأفريقية المشتركة

صورة أرشيفية

هاجم مسلحون لم تعرف هويتهم موكب سيارات تابع لبرنامج الأغذية العالمي والقوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي (مينود) في اقليم دافور بغرب السودان، حسب ما أعلنت مينود الأربعاء في بيان مشيرة إلى إصابة شخص بجروح طفيفة.

كانت قافلة من حوالى 30 مركبة تابعة لبرنامج الأغذية العالمي ومينود متجهة الثلاثاء من كتم في شمال دارفور الى الفاشر، كبرى مدن شمال دارفور، عندما فتح مسلحون النار عليها.

أوضح البيان أن “عناصر قوات الامم المتحدة ردوا على الهجوم وأصيب خلال تبادل اطلاق النار الذي اعقب الحادث سائق إحدى المركبات بجروح طفيفة”. واضاف ان “المهاجمين فروا ولم يصب أي عنصر من قوات الامم المتحدة”.

أ ف ب

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