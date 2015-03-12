مساعد وزير الداخلية لغرب الدلتا ومدير أمن البحيرة يتفقدان الأكمنة على الطريق الصحراوى

قام اللواء فؤاد أحمد طلبة مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، يرافقه اللواء محمد فتحي إسماعيل مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، أمس الأربعاء، بتفقد والمرور على قسم شرطة غرب النوبارية، ومركز شرطة وادي النطرون، ونقطة التفتيش الأمنية بالكيلو 126 طريق العلمين الصحراوي.

كما قاما بتفقد الأقوال الأمنية بالطريق الدولي العلمين، والطريق الصحراوي، وذلك لمتابعة الأوضاع الأمنية داخل محافظة البحيرة.

واجتمع مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، ومدير ،من البحيرة بالضباط والأفراد والمجندين لتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة والعمل على رفع الروح المعنوية لهم، وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتحقيق الأمن بالمحافظة.

أ ش أ