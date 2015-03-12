بلاغ سلبي بوجود قنبلة بجوار شريط السكة الحديد بسوهاج.. وإعادة تسيير القطارات

فحصت أجهزة الأمن وإدارة المفرقعات بسوهاج بلاغا بوجود «قنبلة» بجوار شريط السكة الحديد خلف كلية الدراسات الإسلامية بمدينة سوهاج حيث تبين سلبية البلاغ وأن الجسم المعثور عليه عبارة عن زجاجة مياه غازية صغيرة ملفوفة بلاصق أسود ويخرج منها بعض الأسلاك الكهربائية ولا توجد بداخلها أي متفجرات.

كان اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا، مساء الأربعاء، من شرطة النجدة بالعثور على جسم غريب بجوار شريط السكة الحديد خلف كلية الدراسات الإسلامية للبنات بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج فانتقل العمداء حسين حامد مدير المباحث الجنائية وخالد فرغل رئيس فرع الأمن العام ومحمد توفيق رئيس مباحث المديرية وخبراء المفرقعات وضباط قسم شرطة النقل والمواصلات وتـــم عــــزل المكــــان وغلـــق المنطقة المحيطـــة به وإيقاف حركة مرور القطارات احترازيًا.

وتبين من الفحص أن الجسم المعثور عليه عبارة عن زجاجة مياه غازية صغيرة الحجم ملفوفة بلاصق أسود اللون بداخلها مياه ملوثه ويخرج منها بعض الأسلاك الكهربائية وتبين خلوها من أية مواد مفرقعة وتم التعامل معه بمعرفة ضباط قسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية وتبين سلبية البلاغ.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف، وتم إعادة حركة سير القطارات إلى طبيعتها.