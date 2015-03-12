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مساعدات لـ650 ألف أسرة مالاوية متضررة من السيول

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مساعدات لـ650 ألف أسرة مالاوية متضررة من السيول مساعدات لـ650 ألف أسرة مالاوية متضررة من السيول

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقدم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، مساعدات غذائية وطبية عاجلة إلى نحو 650 ألف متضرر من السيول والفيضانات التي اجتاحت مالاوي أخيراً.

وقال مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة، إن المساعدات تأتي في إطار نهج دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو رئيس الدولة، القائم على تقديم المساعدات لجميع الدول دون تمييز، وضمن البعد الإنساني لسياستها.

وأوضح المصدر أن المساعدات التي ستقدم إليهم تقدر بنحو ألفين و280 طناً من الذرة، إضافة إلى كمية كبيرة من الأدوية والمواد الطبية.

وأشار إلى أنه تم شراء المساعدات من السوق المحلي، بهدف دعم الاقتصاد المالاوي، ووضعت آلية عمل وبرنامجاً زمنياً بالتعاون مع الجهات المعنية في المالاوية، لإيصال المساعدات الغذائية والأدوية إلى المناطق كافة.

من جانبهم، أشاد مسؤولون في مالاوي بالمساعدات المهمة التي تقدمها دولة الإمارات لشعبهم، معربين عن تقديرهم البالغ لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، على هذه المبادرة القيمة التي أمر بتنفيذها لصالح جمهورية مالاوي، والتي تستهدف الفئات المهمشة والضعيفة.

وأشار إلى أن هذه المساعدات تعزز العلاقة المتنامية التي تربط بين البلدين، وتساعد على التغلب على الفقر والتخلف في مختلف المدن والقرى المالاوية.

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