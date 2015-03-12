تفاصيل انفجار قنبلة فى إرهابى أثناء زرعها بجوار "المطاحن" بالمنوفية

أكد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن المنوفية، أن الشخص الذى انفجرت فيه القنبلة التى كان يقوم بزرعها بجوار المطاحن بمدينة سرس الليان، وأسفرت عن فصل رأسه عن جسده وتشويه معالمه يدعى أحمد عبد العظيم إبراهيم، عامل بإحدى شركات البترول، وكان يستقل دراجة نارية رقم 77258 منوفية.

ومن جانبه، وصل منذ قليل اللواء جمال شكر مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، إلى مكان انفجار قنبلة فى إرهابى أثناء وضعها بجوار المطاحن بسرس الليان، وذلك لمعاينة مكان الحادث، وتقوم قوات المباحث بتميشط المنطقة.

جدير بالذكر، أن قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من إبطال مفعول قنبلتين بدائية الصنع بجوار المطاحن بمدينة سرس الليان، وذلك بعد انفجار أخرى فى إرهابى أثناء وضعها بجوار المطاحن.

إبطال مفعول قنبلتين وانفجار ثالثة فى إرهابى والعثور على رابعة بالمنوفية