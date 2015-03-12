بالفيديو #ليلة_الابطال - حفلة بايرن

اكتسح بايرن ميونيخ ضيفه شاختار دونيتسك بسبعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

بايرن استضاف شاختار في أليانز أرينا بعد التعادل في لقاء الذهاب في دونباس أرينا سلبيا بدون أهداف، ليتأهل بذلك للدور ربع النهائي.

المباراة بدأت سريعا، وفي الدقيقة الثالثة احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض وقام بطرد لاعب شاختار ألكسندر كوتشر، ليسجل توماس مولر الهدف الأول.

واصل بايرن ميونيخ ضغطه على الضيوف الذين بدا تأثرهم الشديد بالطرد المبكر، ليسجل جيروم بواتنج الهدف الثاني في الدقيقة 34 بعد ارتباك داخل منطقة جزاء شاختار بعدما فشل دفاع الفريق الأوكراني في تشتيت الكرة، ليسدد المدافع الألماني الكرة بسهولة.

وبعد بداية الشوط الثاني بأربع دقائق، أضاف فرانك ريبيري الهدف الثالث للفريق البافاري، بعدما قام بتمريرة سريعة مع بواتنج، ليسدد بيمناه في الشباك.

وفي الدقيقة 52، نجح مولر في تسجيل الهدف الشخصي الثاني، والرابع لفريقه مستغلا فشل حارس مرمى شاختار في التصدي لعرضية قادمة من الناحية اليسرى، ليسدد الكرة ف المرمى الخالي من حارسه.

وبعد 10 دقائق، سجل هولجر بادشتوبر الهدف الخامس للبايرن برأسية قوية من داخل منطقة الجزاء.

واصل بايرن إكرام ضيفه، بعدما سجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف السادس في الدقيقة 75 إثر انفراد تام بمرمى شاختار.

واختتم ماريو جوتزه حفلة بايرن بالهدف السابع في الدقيقة 87 بتسديدة أرضية زاحفة.

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