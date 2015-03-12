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بالفيديو #ليلة_الابطال - سان جيرمان يطرد تشيلسي من دوري الأبطال بسيناريو مجنون

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بالفيديو #ليلة_الابطال - سان جيرمان يطرد تشيلسي من دوري الأبطال بسيناريو مجنون بالفيديو #ليلة_الابطال - سان جيرمان يطرد تشيلسي من دوري الأبطال بسيناريو مجنون

تأهل باريس سان جيرمان إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا بعدما أقصى منافسه تشيلسي، بالتعادل 2-2 في ستامفورد بريدج بعد وقت إضافي عقب نهاية الوقت الأصلي بهدف لمثله.

سان جيرمان حل ضيفا على تشيلسي في ستامفورد بريدج في إطار إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، بعد التعادل في لقاء الذهاب في فرنسا إيجابيا بهدف لمثله.

وتأهل سان جيرمان للدور ربع النهائي بسبب أفضلية الأهداف خارج الملعب، رغم التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

افتتح جاري كاهيل أهداف تشيلسي في الدقيقة 81، لكن نجح ديفيد لويز لاعب الزرق السابق في إدراك التعادل برأسية قوية بعد ذلك بخمس دقائق.

وسجل إيدن أزار الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة السادسة من الوقت الإضافي الأول من ركلة جزاء، بعدما لمس تياجو سيلفا قائد سان جيرمان الكرة بيده.

لكن صلح تياجو سيلفا خطأه، ليسجل التعادل وهدف الانتصار برأسية رائعة في الدقيقة 114.

إثارة تحكيمية

المباراة شهدت إثارة تحكيمية كبيرة بعدما قرر الحكم الهولندي بيورن كيبرز طرد زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 32 مباشرة بعد تدخله القوي على قدم أوسكار.

وطالب دييجو كوستا باحتساب ركلة جزاء له، لكن كيبورز أمر باستكمال اللعب.

وشهدت المباراة أكثر من تداخل بين ماركو فيراتي، وأوسكار، وحصل كل منهما على إنذار في لقطات مختلفة.

وطالب لاعبو سان جيرمان في أكثر من مرة بطرد كوستا بسبب تدخلاته العنيفة على أقدامهم، لكن الحكم أعطاه إنذار فقط في الدقيقة 73.

وبشكل عام شهدت المباراة وجود سبعة إنذارات وبطاقة حمراء مباشرة.

شاهد الأهداف من هنا

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فيديو اليوم السابع

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