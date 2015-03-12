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ماركا - ألفيش سينضم لباريس سان جيرمان الصيف المقبل

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ماركا - ألفيش سينضم لباريس سان جيرمان الصيف المقبل ماركا - ألفيش سينضم لباريس سان جيرمان الصيف المقبل

(إفي): وقع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش، لاعب برشلونة الإسباني، على عقود انضمامه لباريس سان جيرمان الفرنسي لمدة ثلاثة مواسم، بحسب ما أكده (راديو ماركا) اليوم.

وأوضحت الإذاعة أن ألفيش استغل عطلة بالعاصمة الفرنسية عقب مباراة البرسا مع رايو فايكانو في الليجا (6-1) ليوقع للنادي الباريسي أمس الثلاثاء، مقابل راتب سنوي يبلغ تسعة ملايين يورو.

وينتهي عقد ألفيش مع الفريق الكتالوني بنهاية الموسم الجاري، ليختتم حقبة امتدت سبعة أعوام بعد انضمامه من إشبيلية.

وسيلتحق بذلك ألفيش بمواطنيه في بي إس جي تياجو سيلفا وماكسويل وديفيد لويز وماركينيوس ولوكاس مورا.

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