ليلة_الابطال - مورينيو: الفريق الأفضل فاز.. وقدمنا أداء سيئا

يرى البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي أن الفريق الأفضل هو من تأهل للدور ربع النهائي بعد خروج فريقه على يد باريس سان جيرمان من دور الـ16.

وفرض باريس سان جيرمان التعادل 2-2 على تشيلسي ليستفيد من قاعدة الهدف خارج الملعب بعد أن تعادلا 1-1 ذهابا.

وقال مورينيو بعد المباراة في تصريحات لقنوات beIN سبورتس "هم كانوا الفريق الأفضل في المباراة واستحقوا التأهل، اللعب بـ10 لاعبين جعلهم في وضعية أفضل".

وأضاف "لم يكن لديهم ما يخسرونه، استطاعوا التسجيل من كرتين ثابتتين وأغلقوا المساحات ودافعوا بشكل جيد ولديهم لاعبين ممتازين ساعدوا فريقهم على فعل ذلك".

وأردف الاستثنائي "كنا نشعر بالضغط لأنه علينا أن نفوز لكننا قدمنا أداء سيئا".