لامبارد: سيلفا من أفضل اللاعبين الذين زاملتهم

(إفي): اعترف النجم الإنجليزي المخضرم فرانك لامبارد بأنه يشعر بـ"الإمتياز" للعب الى جوار الإسباني ديفيد سيلفا في فريق مانشستر سيتي، حيث اعتبره من أفضل اللاعبين الذين عاصرهم طوال مسيرته.

وتحدث لامبارد في تصريحات لموقع مان سيتي، قائلا "لا أعتقد أنه يمكنني توجيه نصائح لسيلفا، دائما ما أعبر عن إعجابي الشديد به، حتى قبل أن ألعب بجواره، إنه لاعب مكتمل للغاية".

وتابع أسطورة تشيلسي السابق "أسعدني الحظ في اللعب بجانب نجوم مثل زولا وروبن وهازارد، يمكنني القول بأن سيلفا أحد أفضل اللاعبين الذين زاملتهم".

وأضاف فرانكي "منذ وصلت لمانشستر الصيف الماضي، وتدربت معه، قدّرت بشكل أكبر تحركاته وتمريراته ولمساته، إمكاناته تؤهله للعب في أي فريق في العالم".

وسجل سيلفا حتى الآن 10 أهداف في الموسم الجاري، الخامس له مع حامل لقب البريميير ليج منذ انتقاله من فالنسيا.