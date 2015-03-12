ليلة_الابطال - بالأرقام .. مورينيو يفشل للمرة الثالثة في بلوغ ربع النهائي

هو إنجاز لا يتحقق كثيرا، أن ينجح فريقك في إقصاء منافسه الذي يدربه جوزيه مورينيو من دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا حقا هو مهمة صعبة.

باريس سان جيرمان نجح في إقصاء تشيلسي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بعدما تعادل معه إيجابيا بثلاثة أهداف لكل فريق، ليتأهل الفريق الفرنسي بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب، لتكون هذه هي المرة الثالثة فقط للمدرب البرتغالي التي يودع فيها البطولة من تلك المرحلة.

FilGoal.com يرصد أرقام مورينيو في دوري أبطال أوروبا، وأبرز أرقامه بعد وداع البطولة.

مورينيو شارك في دوري الأبطال 11 مرة، نجح في التتويج بالبطولة مرتين مع بورتو عام 2004، وإنتر ميلان عام 2010، ولم يودعها من دور الـ16 سوى في ثلاث مرات.

المرة الأولى التي ودع فيها مورينيو البطولة من دور الـ16 كان في موسم 2006-2005 حينما انهزم تشيلسي أمام برشلونة ثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين، وسار البلوجرانا بعد ذلك للفوز باللقب.

بينما كانت المرة الثانية في موسم 2009-2008 أمام مانشستر يونايتد، وذلك بعد هزيمة فريقه آنذاك إنتر ميلان بهدفين نظيفين في مجموع المواجهتين، ولكن خسر الفريق الإنجليزي البطولة حينها أمام برشلونة.

وأخيرا المرة الثالثة كانت أمام باريس سان جيرمان في الموسم الجاري.

أما في باقي الست سنوات، فقاد مورينيو فيها الفرق التي دربها للوصول إلى الدور نصف النهائي، حيث وصل مع ريال مدريد في ثلاث سنوات متتالية لذلك الدور، وبالمثل مع تشيلسي.

وتجدر الإشار إلى أنه حينما ينجح مورينيو في عبور دور الـ16 فإنه يكمل طريقه دائما لنصف النهائي، ولا ينهزم أبدا من ربع النهائي.