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#ليلة_الابطال - الخليفي: سان جيرمان استحق الفوز.. وأثبتنا قدرتنا بالفوز على الكبار

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#ليلة_الابطال - الخليفي: سان جيرمان استحق الفوز.. وأثبتنا قدرتنا بالفوز على الكبار #ليلة_الابطال - الخليفي: سان جيرمان استحق الفوز.. وأثبتنا قدرتنا بالفوز على الكبار

"استحقينا الفوز" هكذا بدأ ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان تصريحاته عقب تأهل فريقه للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

سان جيرمان تعادل مع تشيلسي إيجابيا في ستامفورد بريدج بهدفين لكل فريق، ليتأهل للدور ربع النهائي بمجموع المباراتين ثلاثة أهداف لكل فريق، بأفضلية الأهداف خارج الملعب.

وأكد الخليفي في تصريحاته عقب المباراة لشبكة "بي إن سبورتس" أن فريقه قدم مباراة قوية خاصة في ظل النقص العددي بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقة 32.

وأضاف"لعبنا بشكل جيد، وعدنا في النتجة مرتين، واستحقينا الفوز".

وبسؤاله عن أن سان جيرمان دائما كان ينهزم أمام أي فريق من كبار أوروبا، شدد الخليفي على أنه بعد الفوز على تشيلسي أثبت فريقه أنه يستطيع مقارعة أي منافس.

وأكمل"أثبتنا اليوم قدرتنا على صراع الكبار بل والفوز عليهم".

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فيديو اليوم السابع