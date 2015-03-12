كيف رد بايرن وسان جيرمان على تصريحات مدرب شاختار ومورينيو بسيناريو كوميدي!

في عالم تدريب كرة القدم هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تحذر منها، ليست تلك الأشياء فقط هي دراسة الخصم ومراقبة نجومه داخل أرض الملعب.

فإذا كنت مدربا يجب عليك أيضا أن تكون حذرا في تصريحاتك وإلا عاقبك القدر بسيناريو ربما يجعلك تقضي ليلة سيئة للغاية.

جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي وكذلك ميرشيا لوشيسكو مدرب شاختار الأوكراني تسرعا كثيرا قبل مواجهات فريقهما في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ على الترتيب.

سباعية ألمانيا والثأر

ما هي احتمالية أن تخسر بسبعة أهداف في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا؟ ربما هو أمر لا يحدث كثيرا وحتى إن حدث قد يمر مرور الكرام سواء إذا كنت تواجه فريقا بحجم بايرن ميونيخ وأنت شاختار.

لكن الذي جعل خسارة شاختار بسباعية نظيفة أمام بايرن ميونيخ هو تصريح لوشيسكو نفسه قبل المباراة عندما أكد أن لاعبي فريقه البرازيليين وعددهم 13 في صفوف الفريق يسعون للثأر من سباعية ألمانيا أمام منتخب بلادهم في المونديال.

الحظ لم يقف بجوار لوشيسكو على الإطلاق ولم يخسر بنتيجة عادية بل خسر بسباعية 5 منها كانت من نصيب لاعبين ألمان.. نعتقد أن لوشيسكو ليس محظوظا على الإطلاق.

حصة تدريب تشيلسي

على الجانب الأخر فإن مورينيو قد تسرع هو الأخر بعد أن أطلق تصريحات في حق باريس سان جيرمان بعدما أكد لصحيفة (إندبندنت) البريطانية أن مباراة فريق العاصمة الفرنسية يوم السبت مع لانس أقل قوة من حصص تدريب تشيلسي.

ما حدث أن باريس سان جيرمان لقنوا تشليسي درسا لن ينساه مورينيو بعدما فرضوا عليه التعادل بـ10 لاعبين فقط بعد أداء تكتيكي رائع خلال 120 دقيقة وأطاحوا بالفريق الإنجليزي خارج دوري أبطال أوروبا.

بالتأكيد فريق لوران بلان أثبت أمام تشيلسي أن حصص تدريب تشيلسي لم تكن كافية لمجاراة الباريسيين.