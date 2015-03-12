كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

ضمن الزمالك تأهله رسميا إلى الدور ربع النهائي في بطولة إفريقيا المقامة في تونس، بعدما تغلب مساء اليوم الأربعاء على النهضة السوداني، وذلك قبل نهاية دور المجموعات بجولة واحدة.

الزمالك الذي يلعب في المجموعة الثانية كان قد فاز في مبارياته السابقة على حساب كل من الترجي التونسي، الجيش الملكي المغربي، والسويحلي الليبي.

ونجح الفريق الأبيض في التغلب على النهضة بثلاثة أشواط نظيفة بنتيجة 25-11، 25-13، و25-9.

بتلك النتيجة تصدر الزمالك المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقه الترجي، وأربع نقاط عن الجيش الملكي صاحب المركز الثالث.