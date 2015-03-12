صلاح ضد روما –هل يعبر حصن روما ' اليوناني ' ؟

هدف وحيد في مباراتين هو مجمل ما قدمه محمد صلاح لاعب فيورنتينا في المواجهتين اللتان شارك بهما مع الفيولا في الدوري الأوروبي أمام توتنام منذ انتقاله للفريق قادما من تشيلسي على سبيل الإعارة في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري.

يوم الخميس يشهد مهمة جديدة للفرعون المصري، لقاء أوروبي لكنه قمة إيطالية في نفس الوقت، وذلك حينما يستضيف فيورنتينا نظيره روما في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي، وهي التي يرغب فيها صلاح في مواصلة تألقه مع فريق مدينة فلورنسا.

روما تأهل لذلك الدور بعدما تغلب على منافسه فينورد بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع المباراتين، بينما وصل فيورنتينا لتلك المباراة بعد التغلب على توتنام بثلاثة أهداف لهدف.

صلاح في المباراة المقبلة سوف يواجه دفاع يغلب عليه تشكيل يوناني إذ أن رودي جارسيا المدير الفني للذئاب يعتمد على الثلاثي الإغريقي فاسيليس توروسيديس، مع كوستاس مانولاس، وخوسيه هوليباس، إلى جانب الفرنسي مابو يانجا مبيوا، إذ أنهم شاركوا في المباراتين السابقتين أمام فينورد.

في الوقت ذاته قد يقوم جارسيا بتبديل خططه ويقوم بإشراك آشلي كول والذي يعرفه صلاح عن ظهر قلب بعدما واجهه من قبل حينما كان يلعب هو مع بازل، والظهير الأيسر الإنجليزي مع تشيلسي، لكن ذلك الأمر مستبعد إلى حد كبير، لاعتماد المدرب الفرنسي على الرباعي الذي تم ذكره، بالإضافة لتأكد غياب لياندرو كاستان للإصابة، وعدم التأكد من شفاء مايكون من الإصابة.

رباعي دفاع روما

- فاسيليس توروسيديس يلعب في الرواق الأيمن، يقوم بإعادة الكرة كثيرا للخلف، إذ قام بذلك 15 مرة وأي ضغط عليه قد يسبب ارتباك له ويجعله يخطئ في التمرير، ما قد يجعله فرصه جيدة لصلاح لخطف الكرة والانفراد بالمرمى، ولكنه يعوض ذلك بتميزه في الألعاب الهوائية إذ تبلغ دقته فيها 58 %.

المرور منه أمر لا يعد صعبا إذ تبلغ دقة استخلاصه للكرة من منافسه 44 % فقط، بينما فشل في ذلك الأمر في 56 %، ويرتب الكثير من المخالفات التي تؤدي لحصوله على البطاقات الملونة.

-كوستاس مانولاس، قلب الدفاع الأول، مدافع قوي إذ أنه يعرف كيف يستخلص الكرة لكن يعيبه كثرة ارتكابه للأخطاء بنسبة 61 %، لكن لديه قدرة كبيرة على التمرير الصحيح لبناء هجمة مرتدة إذ تبلغ نسبة تمريره 93 %.

وبشكل عام دقة استخلاص المدافع اليوناني للكرة تبلغ 52 %، أما نسبة تفوقه في الألعاب الهوائية تساوي 56 %.

- مابو يانجا مبيوا، صاحب الجنسية المختلفة الوحيدة في خط دفاع روما، قوي مثل مانولاس نسبة نجاحه في استخلاص الكرة تساوي 53 %، ليس قويا في الألعاب الهوائية، ولكنه يعوض ذلك الأمر بمعرفة كيفية مرواغة المنافسين إذ أن نسبة نجاحه في ذلك الأمر تساوي 71 %، وارتكب خطأ أدى إلى هدف في شباك فريقه.

- خوسيه هوليباس، اليوناني الثالث والأخير في دفاع روما، كثير ارتكاب الأخطاء لكنه يتميز في الألعاب الهوائية حيث إنها تعد أقوى ما يميزه، إذ أنه ناجح فيها بنسبة 77 %، بالإضافة لنجاحه في استخلاص الكرة من منافسه بنسبة 53 %،