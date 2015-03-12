أمر ملكي: إعفاء الضويحي.. وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للإسكان

صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:

الرقم: أ / 135

التاريخ: 20 / 5 / 1436ه

بعون الله تعالي

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 / 1436ه.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.

أمرنا بما هو آت:

أولاً: يعفى معالي الدكتور/ شويش بن سعود ضويحي الضويحي وزير الإسكان من منصبه.

ثانياً: يكلف معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود