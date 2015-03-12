أمر ملكي: إعفاء الضويحي.. وتكليف الدكتور عصام بن سعيد وزيراً للإسكان

صدر أمس أمر ملكي فيما يلي نصه:
الرقم: أ / 135
التاريخ: 20 / 5 / 1436ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412ه.
وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68) بتاريخ 9 / 4 / 1436ه.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
أمرنا بما هو آت:
أولاً: يعفى معالي الدكتور/ شويش بن سعود ضويحي الضويحي وزير الإسكان من منصبه.
ثانياً: يكلف معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء بالقيام بعمل وزير الإسكان.
ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود