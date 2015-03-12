ولي العهد يستعرض مع السفير القطري الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في مكتبه بقصر اليمامة في الرياض أمس الشيخ عبدالله بن ثامر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة.

وجرى خلال الاستقبال استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز المستشار بديوان سمو ولي العهد، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الحواس.