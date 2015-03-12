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الملك سلمان رسم سياسة الوطن بمشاركة الجميع

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الرياض - فريق المتابعة

    لقي الخطاب الملكي الكريم الذي ألقاه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أول من أمس، وأكد فيه ثوابت المملكة داخليا وخارجيا وتأكيده -أيده الله- على استمرار التنمية والغد الزاهر للوطن والمواطن، لقي ترحيبا كبيرا على المستويين الرسمي والشعبي، إذ أشاد أصحاب السمو الملكي الأمراء وأصحاب المعالي الوزراء ومشايخ ومسؤولون وأكاديميون واقتصاديون وشرائح مختلفة من أبناء وبنات الوطن بالكلمة السامية، منوهين بحرص الملك سلمان -حفظه الله- على وطنه ومواطنيه، وقبل ذلك التأكيد على النهج الذي تسير عليه المملكة منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- وأبنائه البررة وصولا إلى عهد الملك سلمان -أيده الله- في خدمة العقيدة والسير على منهج الكتاب والسنة وخدمة الأمة الإسلامية ومناصرة قضاياها، وأولها القضية الفلسطينية.

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