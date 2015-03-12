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80 شركة ألمانية تشارك في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

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80 شركة ألمانية تشارك في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ 80 شركة ألمانية تشارك في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ

أكد بيان للسفارة المصرية ببرلين أن الوفد الاقتصادي الألماني الذي سيشارك في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ والذي يترأسه وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جبريل يضم 80 مشاركاً يمثلون كبرى الشركات الألمانية العالمية.

وأوضح البيان أن من بين المشاركين روؤساء مجالس إدارات ومديرو ” Thyssen Krupp ” الصناعية العملاقة، و” BASF”  أكبر منتج للكيماويات في العالم، ومؤسسة ” Simens ”  الكبرى و ” AG Daimler ” للمحركات والسيارات، و ” RWE ”  العالمية للبترول والغاز وأكبر ثاني منتج للكهرباء في ألمانيا و ” Bavarian Auto ” للسيارات و” Allianz ”  للتأمين و ” Linde”  للغازات الصناعية والصناعات الهندسية، و ” Hankel ” للكيماويات بالإضافة إلى طيران ” Lufthanza ” وهيئة السكك الحديدية والانفاق الألمانية الشهيرة ” Deutsche Bahn ” ومؤسسة البريد الألمانية ” Deutsche Post/DHL ”  .

وأضاف البيان أن مؤسسات التمويل الألمانية والهيئات التجارية حاضرة بقوة أيضاً وعلى رأسها بنك الإئتمان الألماني لإعادة الإعمار” KFW ” وهيئة التجارة والاستثمار الفيدرالية الألمانية ” GTAI ” بالإضافة إلى الغرف التجارية والصناعية بين البلدين وعدد من البنوك الألمانية.

كان السفير محمد حجازى سفير في برلين قد صرح، لمراسله وكاله أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق، أن المشاركة الألمانية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي غير مسبوقة حيث يرأس الوفد الوزير زيجمار جابريال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الاقتصاد والطاقة.

وأكد السفير أن الوفد الألماني سيضم إلزا إجنر نائبة رئيس وزراء ولاية بافاريا ووزيرة الاقتصاد الطاقة والتكنولوجيا بها، وهي وزيرة الزراعة الفيدرالية السابقة، بالإضافة إلي مدير عام وزارة الخارجية الألمانية للشئون الاقتصادية السفير/ هالر وعدد كبير من مسئولي وزارتي الاقتصاد والخارجية.
> أ ش أ

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