بالصور.. أمن المنوفية يترك جثة الارهابى بمكان الانفجار لحين معاينة النيابة

قررت الأجهزة الامنية بمحافظة المنوفية ترك جثة الارهابى القتيل فى انفجار قنبلة اثناء قيامه بزرعها بجوار محول كهربائى بسرس الليان ، بمكان الواقعة لحين معاينة فريق النيابة العامة لمكان الواقعة وتعيين حراسة مشددة .

> وأكد مصدر أمنى أنه تم استدعاء فريق من النيابة العامة وخبراء الادلة الجنائية لمعاينة مكان الإنفجار ومعرفة نوعية القنبلة التى انفجرت والآخرى التى تمكن خبراء المفرقعات من تفكيكها وابطال مفعولها .