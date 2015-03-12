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بالصور.. أمن المنوفية يترك جثة الارهابى بمكان الانفجار لحين معاينة النيابة

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بالصور.. أمن المنوفية يترك جثة الارهابى بمكان الانفجار لحين معاينة النيابة بالصور.. أمن المنوفية يترك جثة الارهابى بمكان الانفجار لحين معاينة النيابة

قررت الأجهزة الامنية بمحافظة المنوفية ترك جثة الارهابى القتيل فى انفجار قنبلة اثناء قيامه بزرعها بجوار محول كهربائى بسرس الليان ، بمكان الواقعة لحين معاينة فريق النيابة العامة لمكان الواقعة وتعيين حراسة مشددة .
> وأكد مصدر أمنى أنه تم استدعاء فريق من النيابة العامة وخبراء الادلة الجنائية لمعاينة مكان الإنفجار ومعرفة نوعية القنبلة التى انفجرت والآخرى التى تمكن خبراء المفرقعات من تفكيكها وابطال مفعولها .

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