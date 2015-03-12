حساسية العين والالتهابات الميكروبية من أكثر أمراض العدسات اللاصقة

أكثر الأمراض التى تصيب العين نتيجة العدسات اللاصقة:

فى بعض الأحيان، عند ااستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة، من الممكن أن تحدث بعض الأضرار للعين.>وفى هذا السياق يقول الدكتور عصام الطوخى أستاذ طب وجراحة العيون، إن من أكثر الأمراض التى تصيب العين نتيجة الاستخدام الخاطئ للعدسات اللاصقة، هى الحساسية والالتهابات الفطرية والبكتيرية، وذلك لسوء الاهتمام واستخدام نوعيات رديئة للعدسات، ويستكمل أن العدسات الطبية الصحية لها مواصفات معينة، ويجب أن تكون تحت إشراف طبى.

ويشير د.عصام الطوخى إلى أن العدسات الصحية يجب أن يكون استخدامها على حسب مقاس العين ويتم تحديدة من قبل الطبيب المختص، لأن العدسات التى يتم شراؤها دون استشارة طبية تسبب احتكاكا فى العين وحساسية شديدة.

تحذيرات لاستخدام العدسات:

ويوصى أستاذ طب وجراحة العيون بغسل العين جيدا بعد الرجوع للمنزل، وكما يحذر من استخدام العدسات اللاصقة الموجودة فى الأسواق، بل لا بد أن تكون تحت إشراف طبيب العيون والالتزام بتعليمات الصحية المتبعة لاستخدامها، لأن العدسات التى يتم استخدامها من مراكز التجميل والطبية إن لم تكن على مقاس العين يمكن أن تحدث إلتهابات ومشاكل فى العين.

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