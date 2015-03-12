تفاصيل إنفجار قنبلة فى إرهابى اثناء زرعها وتفكيك أخرى بالمنوفية

تمكنت قوات الدفاع المدنى وخبراء المفرقعات بمحافظة المنوفية فى الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس من تفكيك عبوة ناسفة بمدينة سرس الليان عقب انفجار اخرى فى من زرعها بجوار محول للكهرباء .

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير امن المنوفية اخطارا من الرائد حمدى سيف رئيس مباحث قسم سرس الليان بسماع دوى انفجار هائل بجوار محول كهرباء بطريق سكة القناطر بمدينة سرس الليان .

وبانتقال خبراء المفرقعات تبين انفجار قنبلة بجوار المحول ووجود جثة وموتوسيكل وعليهم كرتونة وباخلاء المكان وعمل كردون امنى وبفحص الجثة تبين انه جثة لشخص يدعى احمد عبد العظيم 35 سنة انفجرت العبوة الناسفة اثناء قيامها بوضعها.

كما تمكن خبراء المفرقعات من ابطال مفعول قنبلة اخرى كانت توجد على الموتوسيكل بحوزة القتيل وتبين انها عبارة عن ماسورة بلاستيك 4 بوصة بطول 30 سم ويخرج منها اسلاك ومواصلة ببطاريات وذلك قبل انفجارها .

> وتفقد اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية مكان الحادث اثناء ابطال مفعول القنبلة لمعاينته والوقوف على ملابسات الحادث وخسائره .