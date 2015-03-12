دول الخليج تختتم تمريناً بحرياً مشتركاً بالإمارات

اختتمت بالإمارات فعاليات التمرين البحرى المشترك "اتحاد 17" الذى شاركته به دول من اعضاء مجلس التعاون الخليجى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الاربعاء إن "التمرين استمر عشرة أيام ضمن البرامج والخطط التى تهدف إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات ورفع كفاءة جميع المشاركين فى هذا التمرين".

وأوضحت أنه "تم تطبيق عدد من التدريبات العسكرية والبحرية المختلفة، منها تخطيط العمليات البحرية والتعبوية والتدريب على الدفاع ضد الأهداف السطحية والجوية إلى جانب التدريب على عمليات الاسناد المشترك بين القوات المشتركة".