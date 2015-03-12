أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

دول الخليج تختتم تمريناً بحرياً مشتركاً بالإمارات

Google+ Print
دول الخليج تختتم تمريناً بحرياً مشتركاً بالإمارات دول الخليج تختتم تمريناً بحرياً مشتركاً بالإمارات
اختتمت بالإمارات فعاليات التمرين البحرى المشترك "اتحاد 17" الذى شاركته به دول من اعضاء مجلس التعاون الخليجى.

وقالت وكالة أنباء الإمارات مساء الاربعاء إن "التمرين استمر عشرة أيام ضمن البرامج والخطط التى تهدف إلى تطوير سبل التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات ورفع كفاءة جميع المشاركين فى هذا التمرين".

وأوضحت أنه "تم تطبيق عدد من التدريبات العسكرية والبحرية المختلفة، منها تخطيط العمليات البحرية والتعبوية والتدريب على الدفاع ضد الأهداف السطحية والجوية إلى جانب التدريب على عمليات الاسناد المشترك بين القوات المشتركة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365