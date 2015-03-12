مصدرفرنسي : الطفل الذي ظهر في فيديو ” داعش ” قد يكون قريبًا لمسلح فرنسي

قال مصدر بالشرطة :” إن المسؤولين الفرنسيين يحققون فيما إن كان الطفل الذي ظهر يقتل بالرصاص عربيًا اسرائيليًا في فيديو نشره تنظيم داعش هو فرنسي وقريب لمسلح استلهم نهج القاعدة وقتل سبعة أشخاص في مارس 2012 .

وأضاف مصدر بالشرطة الفرنسية :” إن المخابرات تعتقد أن المقاتل الذي يتحدث الفرنسية هو صبري السيد الأخ غير الشقيق لمحمد مراح الذي قتل ثلاثة جنود وحاخاما وثلاثة اطفال يهود قبل ان تقتله الشرطة بالرصاص” موضحًا :” إنهم يحاولون أيضا تحديد ما إن كان الطفل ابن السيد ” .

ويظهر الفيديو محمد مسلم جالسا في غرفة ومرتديا زيا برتقاليا يروي كيف جندته المخابرات الاسرائيلية (الموساد) ودربته.

ويبين الفيديو مسلم لدى اصطحابه الى أرض فضاء ثم قتله بالرصاص بيد طفل يصفه مقاتل أكبر يتحدث الفرنسية بأنه “أحد اشبال الخلافة” مشيرُا للخلافة التي اعلنها التنظيم في مناطق يسيطر عليها في سوريا والعراق.

وسافر أكثر من 400 مواطن فرنسي للقتال مع التنظيم المتشدد في سوريا والعراق. ويقول مسؤولون فرنسيون إن أكثر من 100 عادوا الى بلدهم بعدما قاتلوا هناك.

رويترز