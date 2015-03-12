للرجل.. تعرف على خطوات تشخيص دواللى الخصية

الخطوة الأولى: فحص الخصيتين

بعض المشكلات المرضية التى يعانى منها الرجل تحتاج لتشخيص عميق لتعدد جوانبها، وأحد أهم هذه المشكلات الإصابة بدواللى الخصية.

ويوضح الدكتور أيمن رضا أخصائى أمراض الذكورة والتناسلية، أن تشخيص الدوالى عند الرجل لابد وأن يكون على أساس سليم، وخطوات مرتبة ودقيقة، من خلال الفحص باليد وبأطراف الأصابع من قبل الطبيب المختص، ليتحسس الخصيتين جيدا لبيان شدة الإصابة بالدواللى، ومدى حساسيتها فى اليد، والأوردة أو الدوالى فى كثير من الحالات المتقدمة يتحسسها الطبيب بسهولة ويشعر بها، وهو ما يعد تشخيصا أوليا للإصابة.

الخطوة الثانية: أشعة الدوبلكس

وتابع أيمن قائلا "الخطوة التالية لتشخيص دوالى الخصية تبدأ بالخضوع لأشعة دقيقة تسمى أشعة "الدوبليكس" أو دوبلر، والتى تعتمد على التركيز الشديد وتحديد الأوردة الضعيفة، وكم الأوردة المصابة فى كل خصية على حدة، مع إظهار الخصية الأكثر تضررا أو مدى الضرر الذى لحق بكل واحدة بشكل دقيق للغاية".

الخطوة الثالة: ربط النتائج

والخطوة التالية للتشخيص تعتمد على رأى مختص الذكورة، للربط بين نتيجة الفحص اليدوى ونتائج الدوبلر، والتى تعتمد ومن خلالها يمكن تحديد درجة الإصابة وتحديد العلاج المناسب للحالة".