أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

بالصور .. أفضل هدايا عيد الأم وأماكن بيعها وأسعارها

Google+ Print
إذا كنت تبحث عن هدايا عيد الأم بأسعار متوسطة فى متناول الأيدى فهناك العديد من الأفكار يقدمها اليوم السابع لقارئه وأسعارها ومكان بيعها بأرخص الأسعار.

أولا : الأدوات المنزلية:


>الكثير من الأمهات يفرحن بالهدايا المنزلية وهناك العديد من الأدوات المنزلية أسعارها فى متناول الأيدى مثل:
>- أطقم عشاء ويتراوح سعره بين 300 إلى 800 جنيه حسب نوعه وشكله
>- أطقم كاسات والتى يتراوح أسعارها بين 60 جنيه إلى 250 جنيه حسب نوعها
>- طقم عصير يتراوح سعره بين 35 جنيه إلى 60 جنيه

وتستطيع شراء الأدوات المنزلية بأرخص الأسعار من منطقة درب سعادة وحمام الثلاثاء بوسط القاهرة
>أدوات منزلية- 2015-02 - اليوم السابع
>

أدوات منزلية


>اطقم نيش سفره- 2015-02 - اليوم السابع
>

اطقم نيش سفره


>طقم كاسات- 2015-02 - اليوم السابع
>

طقم كاسات


>

ثانيا : أجهزة كهربائية :


>مكواة بخار تيفاليتراوح سعرها من 200 جنيه إلى 400 جنيه
> خلاط يتراوح سعره بين 200 جنيه إلى 300 جنيه
>كابة بخلاط يتراوح سعرها من 500 إلى 700 جنيه
>شواية يتراوح سعرها بين 200 جنيه 800 جنيه حسب نوعها
>وتستطيع شراء الأجهزة الكهربائية البسيطة من مولات كبيرة بتخفيضات قوية بمناسبة عيد الأم مثل كارفور وهايبر1

ثالثا : عباءات :


>يتراوح سعر العباءات السوداء من 100 إلى 300 جنيه حسب خامتها
>اما العباءات المطرزة فيتراوح سعرها من 250 إلى 500 جنيه
>وتستطيع شراء العباءات بأسعار مميزة من محلات السلام وأمورة ومحال بيع ملابس المحجبات بمراكز التسوق.

رابعا : حقيبة يد :


>متوسط حقائب اليد القيمة يتراوح بين 100 جنيه إلى 250 جنيه.
>Club aldo وتستطيع شراء أفضل حقائب اليد من محلات بون سوار و

خامسا : مفروشات


>أسعار البطاطين تتراوح بين 500 إلى 700 جنيه للمستهلك على حسب وزنها وخامتها.
> أطقم مفروشات السرير القطنية تتراوح بين 90 إلى 150 جنيه
> كوفرته قطن تتراوح من 190 إلى 300 جنيه
> كوفرته قطيفة يتراوح سعرها بين 250 إلى 400 جنيه
>وأفضل مكان لشراء المفروشات بأرخص الأسعار منطقة الغورية بالقرب من مسجد الحسين
>اطقم مفروشااات- 2015-02 - اليوم السابع
>اطقم مفروشات- 2015-02 - اليوم السابع

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة»

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها

المصيلحي يعلن عن الأسعار الرسمية للسكر والأرز والزيت في التموين والسوق الحر ومفاجأة حول أسعار اللحوم والدواجن والأسماك التي ستطرح بأسعار مخفضة وأماكن بيعها