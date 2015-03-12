بالصور .. أفضل هدايا عيد الأم وأماكن بيعها وأسعارها

أولا : الأدوات المنزلية:

إذا كنت تبحث عن هدايا عيد الأم بأسعار متوسطة فى متناول الأيدى فهناك العديد من الأفكار يقدمها اليوم السابع لقارئه وأسعارها ومكان بيعها بأرخص الأسعار.>الكثير من الأمهات يفرحن بالهدايا المنزلية وهناك العديد من الأدوات المنزلية أسعارها فى متناول الأيدى مثل:>- أطقم عشاء ويتراوح سعره بين 300 إلى 800 جنيه حسب نوعه وشكله>- أطقم كاسات والتى يتراوح أسعارها بين 60 جنيه إلى 250 جنيه حسب نوعها>- طقم عصير يتراوح سعره بين 35 جنيه إلى 60 جنيه

وتستطيع شراء الأدوات المنزلية بأرخص الأسعار من منطقة درب سعادة وحمام الثلاثاء بوسط القاهرة

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أدوات منزلية

اطقم نيش سفره

طقم كاسات

ثانيا : أجهزة كهربائية :

ثالثا : عباءات :

رابعا : حقيبة يد :

خامسا : مفروشات