بالصور .. أفضل هدايا عيد الأم وأماكن بيعها وأسعارها
إذا كنت تبحث عن هدايا عيد الأم بأسعار متوسطة فى متناول الأيدى فهناك العديد من الأفكار يقدمها اليوم السابع لقارئه وأسعارها ومكان بيعها بأرخص الأسعار.إعلان - Ads إعلان - Ads
>الكثير من الأمهات يفرحن بالهدايا المنزلية وهناك العديد من الأدوات المنزلية أسعارها فى متناول الأيدى مثل:
>- أطقم عشاء ويتراوح سعره بين 300 إلى 800 جنيه حسب نوعه وشكله
>- أطقم كاسات والتى يتراوح أسعارها بين 60 جنيه إلى 250 جنيه حسب نوعها
>- طقم عصير يتراوح سعره بين 35 جنيه إلى 60 جنيه
وتستطيع شراء الأدوات المنزلية بأرخص الأسعار من منطقة درب سعادة وحمام الثلاثاء بوسط القاهرة
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>مكواة بخار تيفاليتراوح سعرها من 200 جنيه إلى 400 جنيه
> خلاط يتراوح سعره بين 200 جنيه إلى 300 جنيه
>كابة بخلاط يتراوح سعرها من 500 إلى 700 جنيه
>شواية يتراوح سعرها بين 200 جنيه 800 جنيه حسب نوعها
>وتستطيع شراء الأجهزة الكهربائية البسيطة من مولات كبيرة بتخفيضات قوية بمناسبة عيد الأم مثل كارفور وهايبر1
>يتراوح سعر العباءات السوداء من 100 إلى 300 جنيه حسب خامتها
>اما العباءات المطرزة فيتراوح سعرها من 250 إلى 500 جنيه
>وتستطيع شراء العباءات بأسعار مميزة من محلات السلام وأمورة ومحال بيع ملابس المحجبات بمراكز التسوق.
>متوسط أسعار حقائب اليد القيمة يتراوح بين 100 جنيه إلى 250 جنيه.
>Club aldo وتستطيع شراء أفضل حقائب اليد من محلات بون سوار و
>أسعار البطاطين تتراوح بين 500 إلى 700 جنيه للمستهلك على حسب وزنها وخامتها.
> أطقم مفروشات السرير القطنية تتراوح بين 90 إلى 150 جنيه
> كوفرته قطن تتراوح من 190 إلى 300 جنيه
> كوفرته قطيفة يتراوح سعرها بين 250 إلى 400 جنيه
>وأفضل مكان لشراء المفروشات بأرخص الأسعار منطقة الغورية بالقرب من مسجد الحسين
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أولا : الأدوات المنزلية:
>الكثير من الأمهات يفرحن بالهدايا المنزلية وهناك العديد من الأدوات المنزلية أسعارها فى متناول الأيدى مثل:
>- أطقم عشاء ويتراوح سعره بين 300 إلى 800 جنيه حسب نوعه وشكله
>- أطقم كاسات والتى يتراوح أسعارها بين 60 جنيه إلى 250 جنيه حسب نوعها
>- طقم عصير يتراوح سعره بين 35 جنيه إلى 60 جنيه
وتستطيع شراء الأدوات المنزلية بأرخص الأسعار من منطقة درب سعادة وحمام الثلاثاء بوسط القاهرة
>
>
أدوات منزلية
>
>
اطقم نيش سفره
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طقم كاسات
>
ثانيا : أجهزة كهربائية :
>مكواة بخار تيفاليتراوح سعرها من 200 جنيه إلى 400 جنيه
> خلاط يتراوح سعره بين 200 جنيه إلى 300 جنيه
>كابة بخلاط يتراوح سعرها من 500 إلى 700 جنيه
>شواية يتراوح سعرها بين 200 جنيه 800 جنيه حسب نوعها
>وتستطيع شراء الأجهزة الكهربائية البسيطة من مولات كبيرة بتخفيضات قوية بمناسبة عيد الأم مثل كارفور وهايبر1
ثالثا : عباءات :
>يتراوح سعر العباءات السوداء من 100 إلى 300 جنيه حسب خامتها
>اما العباءات المطرزة فيتراوح سعرها من 250 إلى 500 جنيه
>وتستطيع شراء العباءات بأسعار مميزة من محلات السلام وأمورة ومحال بيع ملابس المحجبات بمراكز التسوق.
رابعا : حقيبة يد :
>متوسط أسعار حقائب اليد القيمة يتراوح بين 100 جنيه إلى 250 جنيه.
>Club aldo وتستطيع شراء أفضل حقائب اليد من محلات بون سوار و
خامسا : مفروشات
>أسعار البطاطين تتراوح بين 500 إلى 700 جنيه للمستهلك على حسب وزنها وخامتها.
> أطقم مفروشات السرير القطنية تتراوح بين 90 إلى 150 جنيه
> كوفرته قطن تتراوح من 190 إلى 300 جنيه
> كوفرته قطيفة يتراوح سعرها بين 250 إلى 400 جنيه
>وأفضل مكان لشراء المفروشات بأرخص الأسعار منطقة الغورية بالقرب من مسجد الحسين
>
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