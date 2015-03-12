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طرح "أوبل كورسا – 2015" بتصميم مبتكر بالسوق المصرى

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طرح "أوبل كورسا – 2015" بتصميم مبتكر بالسوق المصرى طرح "أوبل كورسا – 2015" بتصميم مبتكر بالسوق المصرى
تفاجئ شركة جنرال موتورز والمنصور وكلاء " أوبل" فى عملائها بالتصميم الجديد المبتكر والمميزات الخاصة للسيارة " أوبل كورسا – 2015 "، وطرحها بمعرض أوتوماك فورميلا، حيث تتمتع بحجمها العملى الأمر الذى يمنح المستخدم شعور بالمرونة والاستقلالية.

كما يوجد بالسيارة مجموعة من المميزات فالسرعة القصوى وصلت حوالى 170 كم/ساعة، بخزان وقود يصل إلى 54 لتر، كما تمتلك عدد 2 وسادة هوائية، ونظام منع انزلاق المكابح "ABS" ، ونظام التحكم الالكترونى "ESP" بالثبات ونظام مساعد للطرق الصاعدة.

ويمكن للمقعد الخلفى الطى بدرجة 40:60، كما أن السيارة مزودة بزجاج كهربائى، وقفل مركزى،وتكييف، ومصابيح قراءة مزدوجة، ومرايا جانبية كهربائية، وجهاز إنذار، وعجلة قيادة تلسكوبية، كما تأتي السيارة مزودة ب6 سماعات، و"Blutooth" ومدخل "AUX" و"USB" وكشافات هالوجين، و جنوط سبور 16 بوصة، وكشافات صباحية، ونظام نقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات.

كل ذلك يندرج تحت النسخة "Enjoy" من السيارة المزودة أيضاً بعدة مزايا منها فتحة سقف، ومسند يد للمقاعد الأمامية، وأجهزة الاستشعار وقوف، ومثبت سرعة، وخاصية التحكم في الراديو عن طريق أزرار مدمجة بعجلة القيادة، وشاشة ملونة 7 بوصة ذات دقة عالية تعمل باللمس.

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مصر 365

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