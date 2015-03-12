فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في تصدير الأسلحة لعام 2014

كشف وزير الدفاع الفرنسي چون إيف لودريان أن صادرات فرنسا من الأسلحة قد سجلت رقما قياسيا خلال عام ٢٠١٤ بأكثر من ٨ مليارات يورو.

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، إن الصادرات الفرنسية قد قفزت من ٤.٨ مليار يورو في ٢٠١٢ إلى ٦.٨٧ مليار يورو في ٢٠١٣ (اي بزيادة ٤٣٪)، ثم ارتفعت بمقدار ١٦٪ في ٢٠١٤.

وأعرب الوزي الفرنسي عن يقينه بأن الصادرات العسكرية الفرنسية ستواصل الارتفاع في ٢٠١٥، متعهدا بمضاعفة الجهود لإبرام عقود جديدة، مضيفا أن الظروف الحالية ستمكن وزارة الدفاع من ضخ الاستثمارات المنصوص عليها في قانون البرمجة العسكرية لتطوير القوات الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا تسليم أسلحة للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات يورو اعتبارا من أبريل القادم، كما أبرمت مؤخرا مع مصر عقد لبيع ٢٤ طائرة مقاتلة من طراز “رفال” وفرقاطة متعددة المهام بقيمة ٥.٢ مليار يورو.

كان تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية في ٢٠١٤ قد أشار إلى أن الصناعات الدفاعية الفرنسية قد سجلت رقم أعمال بأكثر من ١٧ مليار يورو ووفرت ١٦٥ ألف وظيفة مباشرة و غير مباشرة.

> يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للأسلحة واحتلت ٢٩٪ من المبيعات العالمية خلال عام ٢٠١٣.

> أ ش أ