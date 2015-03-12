أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في تصدير الأسلحة لعام 2014

Google+ Print
فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في تصدير الأسلحة لعام 2014 فرنسا تسجل رقمًا قياسيًا في تصدير الأسلحة لعام 2014

كشف وزير الدفاع الفرنسي چون إيف لودريان أن صادرات فرنسا من الأسلحة قد سجلت رقما قياسيا خلال عام ٢٠١٤ بأكثر من ٨ مليارات يورو.

وقال لودريان، في مؤتمر صحفي له اليوم الأربعاء، إن الصادرات الفرنسية قد قفزت من ٤.٨ مليار يورو في ٢٠١٢ إلى ٦.٨٧ مليار يورو في ٢٠١٣ (اي بزيادة ٤٣٪)، ثم ارتفعت بمقدار ١٦٪ في ٢٠١٤.

وأعرب الوزي الفرنسي عن يقينه بأن الصادرات العسكرية الفرنسية ستواصل الارتفاع في ٢٠١٥، متعهدا بمضاعفة الجهود لإبرام عقود جديدة، مضيفا أن الظروف الحالية ستمكن وزارة الدفاع من ضخ الاستثمارات المنصوص عليها في قانون البرمجة العسكرية لتطوير القوات الفرنسية.

ومن المقرر أن تبدأ فرنسا تسليم أسلحة للجيش اللبناني بقيمة ثلاثة مليارات يورو اعتبارا من أبريل القادم، كما أبرمت مؤخرا مع عقد لبيع ٢٤ طائرة مقاتلة من طراز “رفال” وفرقاطة متعددة المهام بقيمة ٥.٢ مليار يورو.

كان تقرير لوزارة الدفاع الفرنسية في ٢٠١٤ قد أشار إلى أن الصناعات الدفاعية الفرنسية قد سجلت رقم أعمال بأكثر من ١٧ مليار يورو ووفرت ١٦٥ ألف وظيفة مباشرة و غير مباشرة.
> يشار إلى أن الولايات المتحدة تعد أكبر مصدر للأسلحة واحتلت ٢٩٪ من المبيعات العالمية خلال عام ٢٠١٣.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار