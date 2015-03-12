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17.6 مليون دولار أمريكي منحًا إضافية من اليابان إلى الأردن

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17.6 مليون دولار أمريكي منحًا إضافية من اليابان إلى الأردن 17.6 مليون دولار أمريكي منحًا إضافية من اليابان إلى الأردن

وقع الأردن واليابان اليوم الأربعاء على ثلاث مذكرات تقدم بموجبهما اليابانية للمملكة ثلاث منح إضافية خارج نطاق المساعدات الثنائية المقدمة للمملكة تبلغ إجمالي قيمتها حوالي 6ر17 مليون دولار أمريكي.

وأفاد بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية بأن تقديم هذه المنح يأتي في ضوء زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الأخيرة إلى اليابان والزيارة التي تبعتها والتي قام بها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في يناير 2015 للأردن والتي أكد خلالها التزام الحكومة اليابانية بدعم المملكة.

ومن جهته..أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري – الذي وقع المذكرت نيابة عن الحكومة الأردنية – على أن هذه المنح ستسهم في تحسين ودعم الخدمات الحكومية في القطاعات ذات الأولوية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين السوريين..منوها بأن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته الثنائية الاستراتيجية مع اليابان.

وأشار فاخوري إلى أن الأردن حصلت منذ عام 1999 وحتى 2014 على ما يقارب 77ر785 مليون دولار منها 37ر451 مليون دولار على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة بالإضافة إلى المساعدات الفنية المقدمة للأردن من خلال الوكالة اليابانية (جايكا).

وبدوره..أكد السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي – الذي وقع المذكرات نيابة عن الحكومة اليابانية – التزام بلاده الاستمرار بتوفير برامج الدعم المختلفة المالية والفنية للأردن في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك وبما يسهم في تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال ساكوراي إن تنفيذ مثل هذه البرامج سيسهم حتما في تعزيز وتطوير هذه العلاقات ، مضيفا أن اليابان تسهم في دعم الجهود التي ينفذها الأردن حاليا في مجال الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.

يشار إلى أن حكومة اليابان كانت قد قدمت حوالي 180 مليون دولار خلال العام الماضي كدعم ثنائي إلى الأردن بالإضافة إلى 19 مليون دولار كجزء من مساعداتها المقدمة لجهود إغاثة اللاجئين السوريين وذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في المملكة.

أ ش أ

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