ديمبسي يعرب عن قلق الولايات التحدة ازاء تزايد نفوذ ايران بعد القضاء على داعش

أعرب رئيس هيئة الاركان المشتركة الامريكي الجنرال مارتن ديمبسي أمس الاربعاء عن قلقة ازاء احتمال تزايد نفوذ ايران في المنطقة مستقبلا بعد القضاء على تنظيم داعش.

وقال ديمبسي في شهادته امام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بشان طلب الادارة الامريكية تفويض من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية ضد داعش ان هناك اٍجماعا عاما بين الولايات المتحدة والدول المشاركة في التحالف الدولي لمحاربة داعش ان قيام اي طرف باي اجراء لمواجهة داعش يخدم الهدف الاساسي ويعتبر “نتيجة جيدة.”

وقال الجنرال الامريكي انه من الناحية العسكرية يعتبر دعم ايران لقوات الجيش العراقية امرا “جيدا” غير انه اشار الى ان الولايات المتحدة لا تزال تشعر بالقلق ازاء ما سيحدث بعد الحاق الهزيمة بتنظيم داعش.

وقال “نحن جميعا قلقون ازاء ماذا سيحدث بعد ان يتوقف قرع طبول الحرب والقضاء على داعش” منوها الى امكانية وقوع فوضى في الحكومة العراقية التي تضم كافة الاطياف واشعال الصراع الطائفي.

واوضح الجنرال ديمبسي ان العملية التي تقوم بها القوات العراقية بدعم من ميليشيات شيعية موالية لايران لاستعادة مدينة تكريت ستمثل “منعطفا استراتيجيا” اٍما سيخفف او سيزيد من القلق الامريكي ازاء النفوذ الايراني في العراق على حد تعبيره.

أ ش أ