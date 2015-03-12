أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

حركة إسرائيلية: نتنياهو فشل في ضمان الأمن لمواطني إسرائيل

Google+ Print
حركة إسرائيلية: نتنياهو فشل في ضمان الأمن لمواطني إسرائيل حركة إسرائيلية: نتنياهو فشل في ضمان الأمن لمواطني إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قالت حركة “قادة من أجل أمن اسرائيل” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في ضمان الأمن لمواطني إسرائيل، داعية اياه إلى تحمل المسؤولية عن ذلك وعدم إلقائها على آخرين.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” أمس الأربعاء، عن أحد رموز الحركة رئيس الموساد سابقا شبتاي شافيت قوله إن نتنياهو موجود على رأس الهرم وانه المسؤول عن الفشل في مواجهة حركة حماس، وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

يذكر أن حركة قادة من أجل أمن إسرائيل تضم نحو مائتي مسؤول كبير سابق في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام والموساد.

وكان نتنياهو صرح في وقت سابق اليوم خلال جولة تفقدية قام بها في قاعدة لحرس الحدود في محيط القدس بأن تمكنت حتى الآن من الحفاظ على هدوء نسبي في القدس، ” رغم محاولات بعض الجهات الاخلال بهذا الهدوء واثارة حرب ذات طابع ديني فيها على غرار ما يحدث في دول المنطقة”.
> أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

«تعليم الكبار» تطالب «شوقي» بتجاهل خطاب الحكومة عن النقابات المستقلة

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية

الأخبار - رئيس الوزراء يؤكد إلتزام الحكومة بتوفير كافة إحتياجات المواطنين من السلع الأساسية