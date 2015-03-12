حركة إسرائيلية: نتنياهو فشل في ضمان الأمن لمواطني إسرائيل

قالت حركة “قادة من أجل أمن اسرائيل” إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل في ضمان الأمن لمواطني إسرائيل، داعية اياه إلى تحمل المسؤولية عن ذلك وعدم إلقائها على آخرين.

ونقلت “الإذاعة الإسرائيلية” أمس الأربعاء، عن أحد رموز الحركة رئيس الموساد سابقا شبتاي شافيت قوله إن نتنياهو موجود على رأس الهرم وانه المسؤول عن الفشل في مواجهة حركة حماس، وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

يذكر أن حركة قادة من أجل أمن إسرائيل تضم نحو مائتي مسؤول كبير سابق في الجيش الإسرائيلي والشرطة وجهاز الأمن العام والموساد.

وكان نتنياهو صرح في وقت سابق اليوم خلال جولة تفقدية قام بها في قاعدة لحرس الحدود في محيط القدس بأن الحكومة تمكنت حتى الآن من الحفاظ على هدوء نسبي في القدس، ” رغم محاولات بعض الجهات الاخلال بهذا الهدوء واثارة حرب ذات طابع ديني فيها على غرار ما يحدث في دول المنطقة”.

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