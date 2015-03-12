عبد العاطي: غرفة عمليات الخارجية تعمل على مدار 24 ساعة استعدادًا لمؤتمر اقتصادي يليق بمصر

أكد السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية أن غرفة العمليات المركزية بالخارجية تعمل على مدار 24 ساعة، مشيرا إلى أن الأمور تسير بشكل جيد استعدادا لمؤتمر اقتصادي يليق بشكل مصر.

وأكد السفير عبد العاطي ـ خلال اتصال هاتفي على فضائية ” الحياة” الفضائية مساء أمس الأربعاء :” أن هناك أكثر من 90 دولة و25 منظمة دولية أكدت مشاركتها في مؤتمر دعم الاقتصاد المصري بشرم الشيخ، موضحا أن هناك عددا كبيرا من الدول سيتم تمثيلها على المستوى الرئاسي في المؤتمر وهناك تمثيل على أعلى مستوى من رؤساء وملوك 40 دولة عربية وإقليمية، لافتا إلى أن عدد الدول المشاركة في المؤتمر مرشح للزيادة خلال اليومين المقبلين ” .

وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكري سيعقد عددا من المباحثات مع مجموعة من الوزراء والمسئولين على هامش مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

> وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مشاركة الدول والوفود الأجنبية في المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ دليل على استقرار الأوضاع فى مصر.

أ ش أ