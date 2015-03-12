 Chanel و McQueen وValentino تجتمع في أسبوع الموضة

اجتمعت أكبر دور الأزياء العالمية البارحة في اليوم السابع من أيام أسبوع الموضة الباريسي، حيث بدأ اليوم بعرض دار Chanel، ثم تبعه عرض Valentino، واختتم اليوم المميز بعرض رائع من Alexander McQueen، وفي هذه الصفحة نجمع لك أجمل ما قدمته هذه الدور على منصات العرض لتخبرينا برأيك.

عاد المصمم كارل لاغيرفيلد إلى بساطة Chanel بمجموعة من أزياء التويد الشتوية الجذابة التي أوقعت العالم في غرام Chanel منذ بداياتها، حيث افتتحت العارضة كارا ديليفين العرض بلوك جميل مكون من جاكيت أنيق بتفاصيل عسكرية وتنورة سوداء ناعمة، تبعته العديد من الأزياء اليومية الناعمة بتنانير قصيرة وجاكيتات مزينة بطبعات جميلة، وقد اختتم كارل لاغيرفيلد عرض Chanel للشتاء المقبل بفساتين كوكتيل سوداء كانت في غاية النعومة والجمال.

في هذا العرض أطلقت حقيبة جديدة بتصميم مميز من "Chanel"، حيث أخذت شكل علبة البودرة الشهيرة من نفس الدار، بينما ظهرت جميع العارضات بنفس الحذاء البسيط ذي المقدمة السوداء.

وبدأ عرض Valentino بنعومة، حيث ظهرت مجموعة أنيقة من الفساتين البسيطة بالأبيض والأسود، ثم انتقل بعد ذلك لفساتين الكوكتيل المزينة بالتفاصيل الأخاذة والتصاميم المميزة، وفي نهاية العرض تنوعت فساتين السهرات المعروضة بين البساطة باللونين الأبيض والأسود والفخامة بازدحام التطريزات والألوان المميزة.

كان ختام هذا العرض مفاجأة من نوع آخر، حيث ظهر أبطال فيلم "Zoolander" الممثلان Ben Stiller و Owen Wilson ليعلنا عن إطلاق الجزء الثاني من الفيلم العام المقبل، ويمكن أن نقول أن هذه الطريقة هي طريقة مثالية للإعلان عن هذا الفيلم.

أما في عرض Alexander McQueen فقد شاهدنا لمسة الجرأة المعتادة مخلوطة بتفاصيل أنثوية رائعة، حيث بدأ العرض بفساتين بسيطة وأنيقة، وانتقل بعدها لأزياء الأميرات بألوانها الوردية وتفاصيلها الجذابة.

شاهدي معنا أجمل ما قدمته أكبر دور الأزياء العالمية في أسبوع الموضة ليلة البارحة وشاركينا برأيك.

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