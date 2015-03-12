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طبيب نفسى: مرض العكس محاولة لرفض القيود وإثبات الذات

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طبيب نفسى: مرض العكس محاولة لرفض القيود وإثبات الذات طبيب نفسى: مرض العكس محاولة لرفض القيود وإثبات الذات
كثير من الأحيان نجد أشخاصا يفعلون عكس الشىء، حتى لو كان ذلك يسبب ضررا عليهم، وهذا يسمى "مرض العكس" .

وحول هذا يقول الدكتور محمد عادل الحديدى أستاذ الطب النفسى جامعة المنصورة، إن مرض العكس نوع من اضطراب السلوك، حيث يحاول الشخص من خلاله فعل عكس الشىء، وأن يثبت نفسه، مشيرا إلى أن المريض يكون لديه نقص ورفض للقيود المحيطة، فيحاول أن يثبت نفسه بأشياء مختلفة.

ويشير د.محمد عادل الحديدى، إلى أن مرض العكس يعد حيلة من الحيل الدفاعية للتغلب على إحساس الخضوع الداخلى للظروف المحيطة، وحينها يشعر الشخص بالارتياح الداخلى نتيجة لفعل السلوك العكسى وكسر الإحساس الداخلى بالضعف.

يضيف أستاذ الطب النفسى، أنه قد يكون المرض خطرا على المصاب به، إذا كان الفعل العكسى يضره وخارج مصلحته ويؤذى الشخص والمحيطين به، وفى حالة استخدام السلوك العكسى بطريقة تضع الشخص فى وضع خطر وعندما يكون سلوكا شائعا بشكل مستمر.


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