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وعكة صحية تدخل حليمة بولند المستشفى في القاهرة

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وعكة صحية تدخل حليمة بولند المستشفى في القاهرة وعكة صحية تدخل حليمة بولند المستشفى في القاهرة

الأربعاء 11-03-2015 19:52

تعرّضت الإعلاميّة حليمة بولند الى وعكة صحية خلال تواجدها في القاهرة لتصوير ما تبقى من حلقات من برنامج "سر حليمة بولند"، لصالح قناة "المحور" المصرية، ما استدعى نقلها إلى مستشفى في العاصمة المصرية.
وفي اتصال هاتفي مع "سيدتي نت"، طمأنت بولند جمهورها على صحتها مؤكدة أن ضغط العمل وضيق الوقت والإرهاق كانا السبب فيما تعرضت له، بعد أن اختيرت لتكون ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب الضخم "مذيع العرب"، كونها الإعلامية الأشهر خليجياً، إلى جانب الفنانه ليلى علوي والإعلاميين طوني خليفه ومنى أبو حمزة.
وبالعودة إلى برنامج بولند الحواري، فهو يعتمد على الاقتراب أكثر من الجانب الانساني للضيوف، ومعرفة الأمور الحياتية القريبة من قلوبهم والمؤثرة في خطواتهم.
وتعد بولند بالكثير من المفاجآت في حلقاته التي لا تستطيع الكشف عنها، لكن الضيوف سيكونون من الأسماء المحببة لدى الجمهور العربي.

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سيدتي