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جوني ديب يوقف تصوير فيلمه بعد تعرّضه لإصابة

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الأربعاء 11-03-2015 21:46

تعرّض الممثل الشهير Johnny Depp لإصابة في يده خلال وجوده في أستراليا لتصوير الجزء المقبل من فيلم " Pirates of the Caribbean ".

وعلى الفور، غادر الممثل في طائرته الخاصّة أستراليا متجهاً إلى لوس أنجلوس للخضوع لعملية، ما يضطرّه إلى التغيّب عن التصوير مدّة أسبوعين.

Johnny تعرّض لهذه الإصابة خارج موقع التصوير، بحسب ما أوضح أحد الناطقين باسم استوديوهات "ديزني"، مؤكداً أنّ موعد خروج الفيلم إلى الصالات لا يزال هو الـ7 من يوليو 2017، ولم يتغير.

يُذكر أنّ Johnny Depp البالغ من العمر 51 عاماً، يتشارك بطولة الجزء الخامس من السلسلة المعنون " Dead Men Tell No Tales" مع Javier Bardem، وقد حققت الأجزاء السابقة من الفيلم عائدات بقيمة 3,6 مليارات دولار.

 

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