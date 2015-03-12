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تكريم نجوم الفن والإعلام في احتفال الخطوط الجوية الكويتية

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تكريم نجوم الفن والإعلام في احتفال الخطوط الجوية الكويتية تكريم نجوم الفن والإعلام في احتفال الخطوط الجوية الكويتية

الأربعاء 11-03-2015 22:20

احتفلت الخطوط الجوية الكويتية بمرور 50 عاماً على وجودها في ، بإحدى الفنادق الشهيرة في الجيزة، بحضور عدد كبير من الفنانين والإعلاميين والسفراء.

وكرمت الخطوط الجوية الكويتية الإعلاميين والفنانين الذين حضروا لتهنئة الشركة وهم: الفنانة داليا البحيري، والفنان عمرو سعد، والفنان خالد زكي، والفنانة عفاف شعيب، وهالة صدقي، والإعلامي الكبير مفيد فوزي، والإعلامي خيري رمضان، والإعلامي أسامة كمال، ورجل الأعمال محمد الأمين، والإعلامية وﻻء عمران.

واستهلّ الحفل بكلمة ترحيب للحاضرين، مؤكدين فيها على أن الخطوط الجوية الكويتية تعكس العلاقات بين البلدين، وتثمر الجهود القوية بين مصر والكويت، موجهين الشكر إلى الشعب المصري والجهات الحكومية ممثلةً بوزارة السياحة ووزارة الطيران المدني.

وخلال الحفل،عُرض فيلم تسجيلي للخطوط الجوية الكويتية منذ أن بدأت في مصر أي منذ 50 عاماً، وحضر من الشركة مدير التسويق محمد مسعود ومدير المبيعات فراج المصري، ومدير دائرة التجهيزات والإسكان أحمد البنان.

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سيدتي

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