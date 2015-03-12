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الأكاديمية العربية تكرّم محمد صبحي

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الأكاديمية العربية تكرّم محمد صبحي الأكاديمية العربية تكرّم محمد صبحي

الأربعاء 11-03-2015 22:50

نظمت كلية الصحافة والإعلام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القاهرة، ندوة جديدة ضمن ندوات لقاء الأجيال بإدارة عميدة الكلية دكتورة عزة هيكل، كان ضيفها الفنان الكبير محمد صبحي الذي أثار العديد من القضايا الفنية.

وأثناء الندوة، قاطعه الطلاب، ليتفاجأ الفنان بقالب الحلوى يُقدم من قبلهم للاحتفال بعيد ميلاده، ليستكمل بعدها الندوة معرباً عن سعادته بتواجده بين الطلاب الذين وجهوا اللوم له على غيابه الفني، وطالبوه بالعودة إلى المسرح، كما أعلنوا انضمامهم إلى مشروعه الإجتماعي "معا".

وفي ختام الندوة، تمّ إهداء درع الأكاديمية للفنان محمد صبحي تكريماً لمشواره الفني.

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سيدتي