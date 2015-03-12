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عبد المنعم عمايري يعتذر

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عبد المنعم عمايري يعتذر عبد المنعم عمايري يعتذر

الأربعاء 11-03-2015 23:53

اعتذر الفنان السوري عبد المنعم عمايري عن المشاركة في المسلسل المصري "أرض النعام"، الذي كان من المفروض أن يكون أولى تجاربه الدراميّة في .

مسلسل "أرض النعام" عن نص ناصر عبد الرحمن، ويشارك ببطولته روبي، ورانيا يوسف، وأحمد زاهر، وأحمد فهمي، وآخرين، فيما تولى المخرجة غادة سليم إخراج العمل خلفاً للمخرج محمد سامي بعد اعتذاره عن الإخراج.

وفي سياق آخر، يطل عمايري في الموسم الدرامي الرمضاني المقبلين عبر عملين سوريين الأول مسلسل "فارس وخمس عوانس" تأليف أحمد سلامة وإخراج فادي سليم، ومسلسل "غداً نلتقي" تأليف إياد أبو الشامات ورامي حنا، وإخراج رامي حنا.
كذلك يشارك الفنان السوري في المسلسل اللبناني "سوا" تأليف رينيه فركودس، إخراج شارل شلالا.

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سيدتي

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