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الزيادي: توافد رؤوساء الدول والحكومات لمؤتمر شرم الشيخ انتصار للثورة المصرية

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الزيادي: توافد رؤوساء الدول والحكومات لمؤتمر شرم الشيخ انتصار للثورة المصرية الزيادي: توافد رؤوساء الدول والحكومات لمؤتمر شرم الشيخ انتصار للثورة المصرية

تامر الزيادي

قال تامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر السابق وخبير السياسات الاقتصادية أن المؤتمر الاقتصادى لتنمية وتطوير الاقتصاد المصري سوف يعيد إطلاق كقوة اقتصادية كبيرة في سماء الشرق الأوسط وأن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لإنجاح المؤتمر جديرة بالتقدير.

وقال الزيادي في تصريح له اليوم، إن توافد الرؤساء ورؤساء الحكومات وممثلي المؤسسات الاقتصادية العالمية العملاقة إلى شرم الشيخ هو انتصار جديد للشعب وللثورة المصرية على كل المعادين لهذا الشعب العظيم، مضيفًا، أن المؤتمر الاقتصادي سوف يحقق لمصر نجاحًا سياسيًا منقطع النظير لأنه سيفعل معادلة “المصالح بين الدول”، وأن حفر قناة السويس الجديدة واستقطاب شركات عالمية للاستثمار فى مصر سوف يزيد فرص التشغيل والتصدير ويحول مصر لمنطقة جاذبة للعمالة وأن منطقة القناة تمتلك كل مقومات لأن تكون”هونج كونج” جديدة.

وأضاف، إن نجاح المؤتمر يحسب للحكومة الحالية ورئيس الدولة عبد الفتاح السيسى وكل رجال وزارة الداخلية.

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