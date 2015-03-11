أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الحمل الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
«الزراعة» تفتح الحدائق والمنتزهات التابعة لها مجانًا الجمعة المقبل -
صلاح عيسى: «الصحفيين» لم تخطرنا بفوز سلامة بمنصب النقيب -
التموين: الاتفاق مع القوات المسلحة لتوفير الأسماك بأسعار مخفضة -
محلب ووزير الآثار يتفقدان تطوير هضبة الأهرامات -
«الزراعة»: نضغط لعدم تصدير السماد للخارج -
وزير الداخلية: رجال الشرطة والجيش يسطرون يوميًا ملاحم وطنية لتطهير البلاد من دنس الإرهاب -
مؤتمر بروكسل يعد بمساعدات للسوريين بقيمة 6 مليارات دولار خلال 2017 -
أول طعن من "محاميي المنيا" ببطلان الحكم على 7 من زملائهم بالسجن في "إهانة القضاء" -
3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بالمحافظة.. (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

الإسلامبولي والشهابي ضيفا “البرلمان” الليلة للحديث حول السماح لمزدوجي الجنسية بخوض ‏الانتخابات

Google+ Print
الإسلامبولي والشهابي ضيفا “البرلمان” الليلة للحديث حول السماح لمزدوجي الجنسية بخوض ‏الانتخابات الإسلامبولي والشهابي ضيفا “البرلمان” الليلة للحديث حول السماح لمزدوجي الجنسية بخوض ‏الانتخابات

صورة من برومو الحلقة

يستضيف برنامج “البرلمان” مع ‏نصر القفاص على قناة ONTV”، منتصف الليل اليوم الأربعاء ‏عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري و‏ناجي الشهابي رئيس ‏حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية في لقاء حول الخلافات حول السماح لمزدوجي الجنسية بدخول ‏الانتخابات البرلمانية.

ويدور الحوار مع الضيفين حول أسباب الخلاف حول السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية، وإمكانية وصول المصريين الحاملين لجنسيات دول معادية لمصر أن يدخلوا البرلمان، وكيف يمكن تجنب وصول هؤلاء النواب إلى مراكز حساسة في البرلمان، وكيف يمكن الموازنة بين الحقوق الدستورية لجميع المواطنين والحفاظ على أسرار الدولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا