الإسلامبولي والشهابي ضيفا “البرلمان” الليلة للحديث حول السماح لمزدوجي الجنسية بخوض ‏الانتخابات

يستضيف برنامج “البرلمان” مع ‏نصر القفاص على قناة ONTV”، منتصف الليل اليوم الأربعاء ‏عصام الإسلامبولي الفقيه القانوني والدستوري و‏ناجي الشهابي رئيس ‏حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي لتحالف الجبهة المصرية في لقاء حول الخلافات حول السماح لمزدوجي الجنسية بدخول ‏الانتخابات البرلمانية.

ويدور الحوار مع الضيفين حول أسباب الخلاف حول السماح لمزدوجي الجنسية بخوض الانتخابات البرلمانية، وإمكانية وصول المصريين الحاملين لجنسيات دول معادية لمصر أن يدخلوا البرلمان، وكيف يمكن تجنب وصول هؤلاء النواب إلى مراكز حساسة في البرلمان، وكيف يمكن الموازنة بين الحقوق الدستورية لجميع المواطنين والحفاظ على أسرار الدولة.