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رئيس اتحاد الكرة مشرفا على منتخب مصر

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رئيس اتحاد الكرة مشرفا على منتخب مصر رئيس اتحاد الكرة مشرفا على منتخب مصر

قرر اتحاد الكرة تعيين رئيسه جمال علام مشرفا على الأول والذي يقوده الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد اجتماع عقده اليوم الأربعاء.

وخلال الاجتماع قرر اتحاد الكرة اعتماد عقد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الجديد لمنتخب .

وعلم FilGoal.com أن اتحاد الكرة قرر تعيين جمال علام بدلا من حسن فريد المشرف السابق على منتخب مصر لأنه لم يكن مؤيدا لفكرة المدرب الأجنبي.

وكان اتحاد الكرة قد أقال شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر بعد فشله في الوصول لكأس الأمم الإفريقية 2015 ليستقر على مدرب أجنبي يخلفه وهو الأرجنتيني هيكتور كوبر.

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