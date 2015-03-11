لثاني مرة على التوالي لامبرت ويلسون يقدم حفل افتتاح مهرجان “كان” السينمائي

للعام الثانى على التوالى تم إختيار النجم الفرنسى لامبرت ويلسون لتقديم حفل إفتتاح الدورة68 لمهرجان “كان” السينمائى الدولى، والتى تقام فى الفترة من 13-24 مايو المقبل.

وقالت إدارة المهرجان فى بيان لها اليوم ،أن لامبرت ويلسون ترك علامة مميزة خلال الدورة الماضية الـ 67 ،ولهذا تم إختياره.

وقال ويلسون ان الاحتفالات ستبدأ بالترحيب بالأخوين كوين، رئيس لجنة التحكيم عام 2015، على خشبة المسرح في قصر المهرجانات، وقال انه سيتم أيضا استضافة حفل توزيع جوائز لإغلاق مهرجان يوم الاحد 24 مايو.

يذكران حفل إفتتاح دورة المهرجان العام الماضى شهد قيام “ويلسون “، بطلب الرقص مع النجمة الأسترالية نيكول كيدمان، خلال عرض فيلم Grace Of Monaco، واستمرت الرقصه لدقائق وسط تصفيق

ويعتبر لامبرت من الممثلين الفرنسيين المتميزين حيث يتمتع بالأداء القوى ولديه مواهب فنية متعددة فبجانب التمثيل ،هو مغنٍ وله صوت ساحر، واشتهر لامبرت الحاصل على جائزة سيزار الفرنسية بأدواره فى سلسلة افلام «ماتريكس» الامريكية.

كما شارك ويلسون بالمهرجان فى عام 1985 بفيلم «راندفو» مع الممثلة جولييت بينوشى، وفى عام 1999 كان رئيس لجنة تحكيم قسم نظرة ما.

وحصل لامبرت على جائزة سيزار افضل ممثل والتى تعادل جائزة الاوسكار عن دوره فى فيلم «الهة ورجال» وهذا الفيلم حصل على جائزة لجنة التحكيم الكبرى فى مهرجان كان عام 2010.