رئيس الوزراء يتفقد جدارية "مرحبًا" المكتوبة بـ 19 لغة بشرم الشيخ

وصل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، إلى مدينة شرم الشيخ، لمتابعة الترتيبات النهائية قبل بدء مؤتمر مصر المستقبل الاقتصادى يوم الجمعة القادم.

وفور وصوله قام رئيس الوزراء بتفقد مطار شرم الشيخ، وأشاد باستعداد المطار لاستقبال وفود المؤتمر التى ستقدم من العديد من دول العالم.. ثم تفقد النافورة أمام المطار، وأشاد بالجهود التى بذلت لإعادة تشغيل النافورة، التى كانت متوقفة منذ فترة، وكان سيتم إصلاحها من خلال شركة أجنبية بتكلفة تبلغ 870 مليون جنيه، ولكن تم إصلاحها بأيادى وخبرة مصرية وتكلفت 10 آلاف جنيه، وشكر العامل المصرى على جهوده.

ثم تفقد رئيس الوزراء جدارية تضم كلمة "مرحبًا" مكتوبة بـ19 لغة عالمية، والتى تم إقامتها خلال 10 أيام فقط، لتكون فى استقبال الزائرين من كل الدول والشعوب.

وشكر رئيس الوزراء العمال الذين قاموا بهذا الصرح فى هذا الوقت القياسى، مؤكدًا أن هذه الجدارية ذات قيمة كبيرة، ورسالة للوفود أن مصر بلد الأمن والمحبة والسلام والابتسامة والقلب الطيب.

وأشار محلب إلى أن ما بذل فى شرم الشيخ من جهود خلال الفترة الماضية يؤكد كيف أن إرادة شعب يمكن أن تحول هذه المدينة الجميلة إلى هذه الصورة الحضارية المشرفة، بعد ما قاسته المدينة من ظروف صعبة خلال السنوات الأربع الماضية.

كما عبر عن سعادته لحجم الوفود المشاركة فى المؤتمر، مشيرًا إلى أنهم سيشعرون لدى وصولهم بالسعادة وحفاوة الاستقبال، مؤكدًا أن المؤتمر بداية انطلاقة لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد، فهناك العديد من القوانين، التى صدرت لتهيئة المناخ ليغدو جاذبًا.

وفى طريقه إلى قاعة المؤتمرات تفقد رئيس الوزراء أيقونة السلام، التى أقامها أحد رجال الأعمال، وأكد أن العمل والاستعدادات للمؤتمر تتم من خلال منظومة فى حب مصر، وأن المؤتمر رسالة فى حب مصر وحب العالم كله، فمصر ستستقبل العالم كله فى المؤتمر، وندعو العالم كله لمشاركتنا فى التنمية فالتنمية التى ستتحقق فى مصر لن تعود على مصر، بل على العالم كله.