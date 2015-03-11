لاريجانى يزور قطر لتهدئة مخاوف الخليج حول دور إيران فى المنطقة

قال رئيس البرلمان الإيرانى على لاريجانى إنه لولا مساعدة إيران للشعب العراقى وحكومته فى مواجهة "داعش" المتطرف، لتعرضت مزيد من الدول لتهديده الإرهابى.

ويحاول لاريجانى، الذى التقى اليوم الأربعاء أمير قطر بعد يوم من لقاء حاكم الكويت، تهدئة المخاوف العربية حيال دور إيران فى المنطقة، جاءت تصريحات لاريجانى فى مؤتمر صحفى بالعاصمة القطرية الدوحة.

وقطر والكويت عضوان فى مجلس التعاون الخليجى الذى اتهم إيران مؤخرا بالتدخل فى اليمن الذى سيطر فيه الحوثيون الشيعة على العاصمة.

وفى إشارة واضحة إلى منافسته الإقليمية المملكة العربية السعودية، قال لاريجانى إنه لا ينبغى التعامل مع أزمة اليمن بتحيز ضد جماعات بعينها ولكن من خلال الحوار.

>