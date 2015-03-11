متى تمنع الحامل من المشي؟

تساعد اللياقة البدنيَّة المرأة الحامل على التخفيف من بعض المتاعب الجسديَّة التي تتعرّض لها خلال تلك الفترة وتمكِّنها من اجتياز مرحلة الولادة بسهولة ويسر.

«سيدتي وطفلك» التقت بالدكتورة رويداً نهاد إدريس، دكتوراه في الفلسفة الغذائيَّة؛ لتوضح لنا أهميَّة المشي بالنسبة للحامل وفوائده عند الولادة.

خلال الأشهر الثلاثة الأولى للحمل

مع بدء التغيُّرات الهورمونيَّة في الجسم تشعر الحامل بالكسل، والكآبة، والخمول والنحول، وذلك لازدياد إفراز هورمون الحمل تدريجياً؛ لذا ينصحها الخبراء بممارسة حياتها الطبيعيَّة بمختلف النشاطات والمشاركات الاجتماعيَّة، والعمل بدوام وساعات محدَّدة بشرط ألا تتعرَّض لحركات عنيفة تؤثر سلباً في صحتها وصحة الجنين، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود بعض الأعراض كالنزيف والمشيمة المتقدِّمة ما يشكل خطراً على صحتها وصحة جنينها.

خلال الأشهر الثلاثة المتوسطة

يجب أن تزيد نسبة ممارسة رياضة المشي خلال الأشهر الثلاثة المتوسطة بشرط ألا تكون الحامل تعاني من انقباضات، ولديها حالات مشيمة متقدِّمة.

في الأشهر الثلاثة الأخيرة

تنصح الحامل وبشدَّة بممارسة رياضة المشي بمعدل مرتين أو ثلاث مرَّات أسبوعياً لمدَّة نصف ساعة، أو ساعة ويمكنها تقسيم الفترات.

فوائد المشي للمرأة الحامل

- يخلص المرأة الحامل من الكآبة، بسبب التزايد التدريجي لهورمون «السيروتونين» المسؤول عن حالة الفرح التي تشعر بها عند ممارسة الرياضة بشكل عام، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الدمويَّة، وتحسين التنفس، وتحفيز العضلات على تحمل متاعب الحمل وضغط وزن الجنين وتسهيل عمليَّة الولادة والمخاض.

- الحمل يؤدي إلى رخاوة العضلات والمفاصل، وذلك لإفراز هورمون «ريلاكسين». لذلك قد تشعر الحامل ببعض الآلام والأوجاع في المفاصل والظهر، خاصة في الشهر التاسع؛ لذا ينصح الخبراء برياضة المشي وتقسيم أوقات ممارستها إذا تطلب الأمر تجنباً لحدوث تورم في القدمين، والكاحل بسبب ضغط وزن الجنين عليها.

شروط المشي آخر فترة في الحمل:

ـ تجنبي الطرق الوعرة تفادياً للسقوط.

ـ تفادي المشي السريع والخطوات الواسعة؛ حتى لا تفقدي مخزون الطاقة بسرعة.

ـ سيري في المناطق الآمنة المألوفة والمضاءة جيداً.

ـ سيري مع زوجك أو صديقة أو أحد أفراد الأسرةً.

ـ ارتدي أحذية مريحة مع باطن غير قابلة للانزلاق.

ـ اشربي كثيراً من الماء قبل وبعد المشي لمنع الجفاف.

ـ تجنبي المشي في درجات الحرارة القصوى.

ـ خذي وقتاً للراحة أثناء المشي.

ـ ارتدي ملابس داخليَّة مريحة، وتنفسي بطريقة صحيحة أثناء المشي.

متى تمنع الحامل من المشي؟

ـ المشي في أواخر الحمل ليس للجميع. فهناك مجموعة متنوعة من الحالات ليست مثاليَّة. إذا كان لديك حمل ومعرضة للخطر، قد يكون من المهم أن تذهبي إلى الطلق في المستشفى تحت مراقبة. إذا كان هذا هو الحال، فناقشي طبيبك لمعرفة الوقت الأنسب للذهاب للمستشفى.

ـ يمنع المشي في حال الرغبة بإعطاء الطفل فترة أطول للنمو والاكتمال.

ـ المشي يمكن أن يكون خياراً صحياً ومفيداً لكثير من النساء في أواخر الحمل. ولكن بشرط أن تشعري براحة أثناءه.