محافظ السويس يتفقد عمارات العشوائيات بـ”العبور”

قام اللواء العربي السروي محافظ السويس والمهندس حسن كامل مستشار الإسكان بمحافظة السويس بجولة لمنطقة “العبور” بحي الأربعين لمتابعة بناء 336 وحدة سكنية يتم إنشاؤها لتطوير منطقة عزبة الصفيح واليهودية.

وأكد المحافظ على مهندس المشروع سرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات للعمارات والمرافق العامة والإنارة العامة بنظام الطاقة الشمسية.

كما تفقد المحافظ المرحلة الأولي من مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة “الملك عبد الله بن عبد العزيز” بمنطقة الشهداء بحي عتاقة وعددها 3000 وحدة سكنية.

وتفقد اللواء العربي السروي عددًا من الوحدات لمتابعة أعمال التشطيبات التي تتم بالوحدات السكنية ،والتأكد من جودة الخامات المستخدمة بالوحدات السكنية مثل تركيب السيراميك والدهانات وأطقم الحمامات والكهرباء.

يذكر أن مشروع الإسكان الاجتماعي يحتوي على 6144 وحدة سكنية بالثلاث مدن “الملك عبد الله، المستشار عدلي منصور ،الشيخ خليفة بن زايد”.

كما تفقد المحافظ ومستشار الإسكان بمحافظة السويس وسعيد الليبيدي رئيس حي عتاقة والمهندسة مني رشوان مدير عام الإسكان الجديد بالسويس ،الأرض التي تم تخصيصها شرق مدينة الشهداء لإقامة المرحلة الأولى لإسكان الزواج الحديث للمتقدمين من 2001 إلي 2006.

رافق اللواء العربي السروي في الجولة عددًا من مهندسي مديرية الإسكان ومديري مشروعات الإسكان وممثل شركة “المقاولون العرب” وجهاز تعمير سيناء و الشركات المنفذة بمشروع الإسكان الاجتماعي.