ضبط عاطلين استدرجا تلميذين وسرقا نقودهما بالبحر الأحمر

تمكنت مباحث رأس غارب بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، من إلقاء القبض على عاطلين، استدرجا تلميذين واستوليا منهما على مبالغ مالية، الذى كانت بحوزتهما، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

وكان الرائد أحمد الطريفى، رئيس مباحث رأس غارب، قد تلقى بلاغا من مهندس كهرباء مقيم فى مساكن الوادى برأس غارب، يتهم فيه شخصين مجهولين باستدراج نجلى شقيقه، لإحدى السيارات واستيلاء على ما بحوزتهما من نقود ثم أطلقا سراحهما وفرا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث وتم التعرف على العاطلين مرتكبى الواقعة، وتم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمرورهما بضائقة مالية، وتحرر محضر بالواقعة.