ضبط 70 أسطوانة غاز و800 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بدمياط

شن قسم مباحث التموين بدمياط حملة موسعة لضبط مهربى أسطوانات الغاز وبيعها بالسوق السوداء، حيث أسفرت الحملة عن ضـبط سيارة "بدون لوحات معدنية" محملة بعدد (70) أسطوانة غاز منزلية ممتلئة سعة الواحدة 12.5 كيلو جرام.. قيادة محمد حامد.ج سن 25سائق ومقيم بدائرة مركز الإبراهيمية، وذلك أثناء تواجده بدائرة مركز كفر البطيخ.

وبسؤاله قرر أنه قام بتجميعها من المستودعات بدائرة المحافظة بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء بمحل إقامته بأزيد من السعر.

كذلك ضبط السيارة رقم ط د م 9538 محملة بعدد (32) جركن سولار مدعم سعة الواحد 25 لترا بإجمالى 800 لتر.. قيادة نبيل محمد.ا سن 34 ومقيم بدائرة قسم أول دمياط، وبسؤاله قرر أنه قام بتجميعه من محطات الوقود بدائرة المحافظة بقصد إعادة بيعه بالسوق السوداء بأزيد من السعر.